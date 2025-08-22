La Diputación de Valladolid integra 'PLaTa' en su portal de turismo para reforzar su proyección internacional

La Diputación de Valladolid integra PLaTa en su portal de turismo para reforzar la proyección internacional de la provincia - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

La plataforma de traducción automática permite consultar los contenidos en inglés y portugués

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha incorporado la Plataforma de Traducción Automática ('PLaTa'), un servicio de la Administración General del Estado, en el portal de turismo provincial con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la provincia.

Con esta actuación los contenidos turísticos de la web ya están disponibles en inglés y portugués, lo que permite llegar a un público más amplio y potenciar la difusión de la oferta turística de la provincia, según ha destacado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

'PLaTa' es una solución tecnológica impulsada por la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), cuyo objetivo es proporcionar a las administraciones una herramienta segura, eficiente y de carácter abierto para traducir de manera automática los contenidos institucionales.

La plataforma combina dos motores de traducción de código abierto: Apertium, basado en reglas lingüísticas y utilizado para lenguas como catalán, gallego o valenciano, y Moses, fundamentado en modelos estadísticos y aplicado en idiomas como el euskera o el inglés.

En el caso de la Diputación de Valladolid, la implementación se ha realizado sobre el gestor Liferay 7, lo que garantiza la escalabilidad del desarrollo y su posible reutilización en otros portales de la Diputación.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo POCTEP IBERUS -SmartCDT (Smart Comunidad Digital Transfronteriza), que impulsa la transformación digital de los servicios públicos en entornos rurales.