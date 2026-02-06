La Diputación de Valladolid invita a las familias a descubrir el cielo con los talleres 'Contando Estrellas'

Archivo - Observación del cielo en Fuensaldaña (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid pone en marcha los talleres de astronomía familiar 'Contando Estrellas', una propuesta divulgativa dirigida al público familiar que acerca el conocimiento del cielo nocturno a través de experiencias prácticas y participativas que se enmarcan en la estrategia de promoción cultural, turística y educativa en el medio rural de la institución provincial.

La actividad ofrece la representación a gran escala de seis constelaciones principales como las de la Osa Mayor, la Menor, Dragón, Andrómeda, Casiopea y Perseo.

Durante los talleres, los participantes encenderán las estrellas que posteriormente se colocarán en el suelo para formar las constelaciones, facilitando la comprensión de su forma y localización en el cielo de una manera visual y accesible.

Estas actividades tienen una duración aproximada de una hora y están diseñados para favorecer el aprendizaje compartido entre adultos y menores, fomentando el interés por la ciencia y la astronomía desde edades tempranas. Para mayor comodidad, se recomienda a los asistentes acudir con esterilla, manta, cojín o silla de playa, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

El programa se desarrollará en espacios patrimoniales y culturales emblemáticos de la provincia, con lo que se trata de reforzar la vinculación entre turismo, cultura y divulgación científica.

FEBRERO Y JUNIO

Las primeras fechas previstas son 6 de febrero en el Castillo de Fuensaldaña (explanada o interior, según condiciones meteorológicas) y el 7 de febrero en el Centro e-LEA Villa del Libro (patio o vestíbulo). Más adelante, el 5 de junio se desarrollará en el Castillo de Fuensaldaña y 6 de junio en el Museo de las Villas Romanas.

El precio de la actividad, con aforo limitado, es de 5 euros para adultos y 3 para niños, con tarifas reducidas de 4 y 2 euros respectivamente para socios del Club de Amigos de la Provincia.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid pretende reforzar su apuesta por la programación cultural de calidad, la divulgación científica y el desarrollo del turismo familiar en la provincia y contribuir a generar experiencias educativas y de ocio vinculadas al territorio.