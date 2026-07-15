La Diputación de Valladolid niega "boicot" a la A-11 y explica que trabaja en una "nueva propuesta" con Transportes

Uno de los enlaces del nuevo tramo de la autovía A-11 en la provincia de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha rechazado "de forma rotunda" las "acusaciones" de boicot a la apertura de un tramo de 31 kilómetros de la autovía del Duero (A-11) por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ha detallado que en una reunión que se ha mantenido este mismo miércoles, la entidad ministerial, la Junta y la Institución provincial han trabajado sobre una "nueva propuesta" que implicaría restringir el paso de vehículos pesados, provisionalmente, por el nuevo trazado.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de la Diputación de Valladolid han recalcado que "nunca" se han opuesto a la apertura de la A-11 y defienden que el problema con la propuesta de apertura del tramo Tudela de Duero-Valbuena de Duero, que implica desviar todo el tráfico de esta vía por dos carreteras de titularidad autonómica (VA-101) y provincial (VP-3001), reside en la "responsabilidad de una solución provisional que traslada los problemas derivados de los retrasos del Gobierno a las carreteras provinciales".

La Diputación ha recalcado que los técnicos como el equipo de Gobierno de la institución "no pueden avalar una solución provisional que compromete la seguridad vial de su red viaria, la conservación de las carreteras provinciales y el patrimonio público como consecuencia de los retrasos acumulados por el propio Ministerio de Transporte".

En cualquier caso, las partes han mantenido, según la Diputación, una reunión en la mañana de este miércoles que ha servido para estudiar una "segunda opción" en la que el Ministerio ha "modificado su propuesta tras las objeciones técnicas" planteadas por la Institución provincial y la Junta.

Como ha explicado el jefe de Servicio de Vías y Obras de la Diputación, Ángel García, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, esta segunda opción "elimina el paso de tráfico pesado" por el desvío que Transportes propone habilitar entre Valbuena de Duero y Peñafiel, por lo que este seguiría por la N-122 convencional y no pasará ni por el nuevo tramo de autovía ni por las carreteras autonómica y provincial.

"Al eliminar el tráfico pesado, el problema de la capacidad portante del firme queda asegurada, en principio", ha señalado García, que ha explicado que si se recondujera todo el tráfico de la actual N-122, unos "5.000 vehículos al día" entre ligeros y pesados, por vías secundarias pensadas para soportar unos "800 ó 1.000", se excedería las capacidades de las mismas.

"Tampoco están diseñadas para soportar un tráfico pesado que es el que rompe y destroza el firme", ha añadido Martín.

El jefe de Servicio ha subrayado que para poder abrir por completo el tramo de la A-11 enlazado con la N-122 el Ministerio "necesitaría haber terminado un viaducto sobre el río Duero". "Como el puente no está finalizado y parece ser que faltan de cuatro a seis meses para su finalización", ha añadido, tienen que abrir el tramo de autovía y enlazar con la N-122 a través de carreteras secundarias.

La propuesta del Ministerio modifica el itinerario provisional en la parte más cercana a Tudela de Duero, que ahora se conduciría por una vía de servicio y la carretera provincial VP-3302 hasta una glorieta situada en Villabáñez. No obstante, cabe apuntar que el Ministerio de Transportes no había hecho referencia a este enlace en su comunicación difundida a los medios este martes.

"ANALIZAR CON RIGOR"

A pesar de la modificación introducida por el Ministerio, la Diputación considera que observa todavía "importantes riesgos que deben ser analizados con rigor antes de autorizar la utilización de una carretera provincial como itinerario provisional de una autovía estatal".

La Diputación recuerda igualmente que el itinerario afectado cobra una importancia especial durante la campaña de la vendimia.

Según las mismas fuentes, durante la reunión celebrada este miércoles, el Ministerio ha manifestado su compromiso de implantar "diversas medidas de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial" y la Diputación confía en que dichas actuaciones resulten eficaces y "contribuyan a minimizar los riesgos detectados", aunque considera imprescindible que cualquier decisión definitiva se adopte "con todas las garantías técnicas y jurídicas".

RETRASOS

En todo caso, la Diputación considera "especialmente injusto" que el Ministerio "pretenda responsabilizar a otras administraciones" de una situación que tiene su origen en "los retrasos acumulados en la ejecución de una infraestructura cuya competencia corresponde exclusivamente al Gobierno de España".

Si el trazado completo de la A-11 estuviera finalizado, incluido el viaducto señalado, "no sería necesario recurrir a itinerarios provisionales por carreteras provinciales ni trasladar a otras administraciones los problemas derivados de una obra inacabada".

La institución provincial no está dispuesta a "asumir la responsabilidad patrimonial, técnica y jurídica derivada de una solución provisional diseñada para compensar el retraso en la ejecución de una infraestructura estatal".

La Diputación de Valladolid, que ha incidido en su voluntad de colaborar con el Ministerio, comparte "plenamente" el objetivo de reducir la siniestralidad en el corredor de la N-122 y desea que la A-11 entre en servicio en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo reclama "soluciones definitivas y no actuaciones provisionales que trasladen los riesgos de unas carreteras a otras".

"La mejor garantía para los usuarios sigue siendo la conclusión íntegra de la Autovía y la puesta en servicio de un corredor continuo, seguro y plenamente operativo", ha concluido.