La Diputación de Valladolid organiza los Campamentos de Navidad en el Valle de los 6 Sentidos - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Valladolid pone en marcha una nueva edición de los Campamentos de Navidad en el Valle de los 6 Sentidos, una iniciativa educativa y de ocio dirigida a niños y niñas de entre 5 y 16 años, que combina aprendizaje, diversión y contacto directo con la naturaleza en un entorno privilegiado.

Los campamentos se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, en horario de 08.00 a 15.00 horas, con entrada flexible entre las 08.00 y las 09.00 y recogida entre las 14.00 y las 15.00 horas.

Con precios accesibles--17 euros por día para socios del Club de Amigos de la Provincia y 20 euros para el público general--, esta propuesta pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo vacacional, ofreciendo a las familias una alternativa segura, educativa y enriquecedora para los más pequeños.

Durante las jornadas, los niños y niñas podrán disfrutar de un variado programa de actividades.

El Valle de los 6 Sentidos, situado en Renedo de Esgueva, es un referente provincial en educación ambiental, ocio familiar e inclusión. Se trata de un parque único, gestionado por la Diputación de Valladolid, que ofrece más de un centenar de juegos y espacios interactivos diseñados para estimular los sentidos, la curiosidad y la convivencia a través de la experimentación y el juego en plena naturaleza.

Las plazas son limitadas, y las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.valladolidentradas.es .