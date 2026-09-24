La Diputación de Valladolid participa esta semana en la IX edición de la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid participa un año más en Naturcyl, la Feria Internacional de Ecoturismo de referencia en España, que celebra su IX edición los días 25, 26 y 27 de septiembre en el entorno de Valsaín, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), a las puertas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El hilo conductor de esta edición, 'Territorios vivos. el mundo rural como guardián de la naturaleza', pone en el centro del discurso ambiental el papel del mundo rural como custodio histórico de los paisajes, los ecosistemas y la biodiversidad, y reivindica el ecoturismo responsable como herramienta de desarrollo económico y freno a la despoblación.

La Diputación de Valladolid cuenta con un espacio propio de 36 metros cuadrados dentro del sector de Módulos de Ecoturismo con un expositor que apuesta por una estética natural, con estructuras y mobiliario en madera y una imagen de la Senda del Duero.

El espacio incluye zona de mesas y sillas para degustaciones y presentaciones, mostrador institucional y expositores de folletos.

Esta presencia permite dar visibilidad a la oferta de turismo de naturaleza y ecoturismo de la provincia de Valladolid ante un público especializado y visitantes procedentes de toda España, en un foro que en anteriores ediciones ha reunido a decenas de turoperadores y cientos de empresas receptivas.

Durante los tres días de feria, el punto de encuentro de la Diputación acogerá un programa de actividades de dinamización dirigido a todos los públicos. El viernes, a las 14.00 horas, se celebrará la presentación y cata de la Ruta del Vino de Cigales.

El sábado, el Centro de Acogida "La Era de las Aves", de Fresno el Viejo, ofrecerá varios pases del Taller del Erizo dirigido al público infantil, con la presencia de su mascota Curro, además de la actuación de Kamarere junto a Virginia Fradejas a las 13.30.

Mientras que el domingo, a las 12.30 tendrá lugar la presentación de Tiedra de Lavanda. Naturcyl se configura como la Feria Internacional de Ecoturismo de referencia en España, con una importante presencia de operadores turísticos españoles e internacionales.

La feria organiza su actividad en torno a varios ejes. la Jornada Profesional de Comercialización de Turismo de Naturaleza, la educación ambiental, el Mercado de los Territorios Vivos, la línea de deporte y naturaleza, y los Premios Jesús Garzón a la Conservación de la Naturaleza.