La Diputación de Valladolid promociona la Milla de Oro del Vino y la agroalimentación de la provincia en Málaga

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de su marca Alimentos de Valladolid, ha participado en el Salón Sur Wines & Gourmet de Málaga con la participación de un total de 14 empresas de la provincia y la promoción de la Milla de Oro del Vino.

El encuentro ha reunido a los principales profesionales del sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), alimentación gourmet y distribución, convirtiéndose en una cita de "referencia" en el panorama enogastronómico del sur de España, señala la institución provincial a través de un comunicado.

El expositor de Alimentos de Valladolid ha contado con la participación de 14 empresas de la provincia, que han mostrado una cuidada selección de productos de excelencia reconocidos tanto dentro como fuera de España. Además, el espacio expositivo ha incluido una mesa especial dedicada a la Milla de Oro del Vino de Valladolid, destinada a promocionar la oferta enoturística del territorio. Entre los asistentes se ha sorteado una experiencia enoturística para dos personas.

Dentro del programa oficial de actividades, Alimentos de Valladolid ha ofrecido una cata "exclusiva" con los vinos ganadores del Concurso 'Vino de Museo' del Museo Provincial del Vino de Peñafiel, para que los asistentes tuvieran la oportunidad de descubrir "vinos únicos" de la provincia.

Esta acción supone el cierre del ciclo promocional desarrollado por la Diputación de Valladolid en Málaga durante 2025, que ha incluido iniciativas como la presentación oficial de Alimentos de Valladolid en abril con KISS FM, el acto promocional con Nacho Duato, distintos eventos gastronómicos y la participación como Destino Invitado en la Feria de Málaga 2025.

"Con estas acciones la Diputación pretende promocionar nacional e internacionalmente los productos agroalimentarios de la provincia, del sector vitivinícola y la consolidación de Alimentos de Valladolid como marca de territorio de referencia de la despensa vallisoletana", finaliza la información.