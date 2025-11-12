La Diputación de Valladolid y la UVa celebran unas jornadas para impulsar la IA en el sector público

Cartel de las Jornadas sobre Inteligencia Artificial en el Sector Público impulsadas por la Diputación y el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid (UVaIA). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El Castillo de Fuensaldaña (Valladolid) acogerá las Jornadas sobre Inteligencia Artificial en el Sector Público impulsadas por la Diputación y el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid (UVaIA) para explorar y debatir sobre el impacto, los desafíos y las oportunidades que ofrece en la modernización y mejora de la Administración Pública.

La cita, que se desarrollará este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, incluye un programa que combina presentaciones institucionales, ponencias de expertos, mesas redondas y talleres prácticos.

Con estas jornadas se busca "avanzar en la transformación digital del sector público, posicionando a la IA como una herramienta clave para construir una administración más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano".

El objetivo es fomentar el diálogo e intercambio de experiencias entre las entidades implicadas y expertos en IA para poner en común diferentes perspectivas en la administración pública, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Igualmente, se debatirá sobre cómo usar la IA de forma ética y segura, se analizará el potencial que ofrece a la hora de integrarla dentro del trabajo, se realizarán talleres prácticos dentro de la formación para que los participantes puedan comprobar su utilidad dentro de su sector y se creará un espacio de intercambio de ideas entre los participantes.

PROGRAMACIÓN

Las jornadas comenzarán a las 9.30 horas con la presentación institucional por parte de autoridades de las entidades implicadas. Posteriormente, tendrá lugar la ponencia del profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid J. Ignacio Criado Grande que hablará de los desafíos y oportunidades de la IA en el sector público.

Asimismo, a las 10.30 horas tendrá lugar una mesa redonda donde técnicos, funcionarios, responsables políticos y empresas del sector debatirán sobre el papel de la IA en la administración y, posteriormente, se realizará una pausa para el café.

Después, a las 11.45 horas, el responsable de Soluciones de Digitalización y Tecnología AENOR, Rafael Vergara García del Salto, ofrecerá su ponencia sobre el uso ético y seguro de la IA y, finalmente, a las 12.30 horas, el vicepresidente Segundo de la Diputación de Valladolid Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David Esteban Rodríguez, cerrará el primer día.

El segundo día de las jornadas se dedicará a la presentación 'Cómo usar la IA Generativa en el puesto de trabajo'; que será a las 10.30 horas de la mañana y contará con la participación de empresas como Madison MX, LuceIt, Altia, Enoges, NTT Data e Inetum.

Posteriormente, a las 11.00 horas, tendrá lugar el taller de identificación de casos de uso a cargo de la vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad de Valladolid, Susana Álvarez; la directora del Centro VirtUVA, Ruth Pinedo, y el director del Centro IA, David Escudero.

Por último, a las 12.45 horas, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, cerrará las jornadas y las 13.00 horas todos los participantes disfrutarán de un cocktail y networking.