La Diputación de Zamora adjudica las obras del futuro albergue de San Pedro de la Nave-Almendra

ZAMORA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado las obras de rehabilitación de una vivienda para su uso como albergue en San Pedro de la Nave-Almendra, una actuación incluida en el proyecto europeo "CAMINO_VERTICAL", dentro del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

El contrato ha sido adjudicado por un importe total de 74.900 euros, IVA incluido, tras resultar la oferta más ventajosa en el procedimiento de licitación abierto simplificado abreviado.

La actuación cuenta con financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que cubre el 75 por ciento del coste total, lo que refuerza la apuesta de la Diputación por la captación de fondos europeos para impulsar proyectos de desarrollo local, sostenibilidad y dinamización del medio rural.

Las obras consisten en la rehabilitación de una vivienda municipal para su adecuación como albergue, un nuevo recurso que contribuirá a mejorar la oferta de alojamiento, favorecer el turismo sostenible y reforzar la puesta en valor del patrimonio y del entorno rural de esta zona de la provincia.

El proyecto se enmarca en la estrategia de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, con el objetivo de generar nuevas oportunidades económicas y sociales en los territorios participantes, especialmente en áreas rurales afectadas por la despoblación.

Con esta adjudicación, la Diputación de Zamora da un nuevo paso en su compromiso con el desarrollo equilibrado del territorio provincial y con la ejecución de inversiones que mejoran la calidad de vida en los municipios de menor población.