La Diputación de Zamora impulsa con 360.000 euros la renovación del servicio de bibliobuses con un nuevo vehículo

ZAMORA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el expediente para la contratación del suministro de un nuevo vehículo bibliobús, destinado al Sistema Provincial de Bibliotecas, con un presupuesto máximo de 360.000 euros.

La inversión permitirá reforzar y modernizar el servicio de biblioteca móvil que presta atención cultural y educativa en los municipios del medio rural, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El acuerdo, adoptado por Decreto de Presidencia tras la avocación de competencias de la Junta de Gobierno, incluye la aprobación del expediente de contratación, los pliegos técnicos y administrativos que regirán el proceso, así como el gasto correspondiente.

El nuevo bibliobús se enmarca en las funciones delegadas por la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales, entre ellas la gestión de recursos bibliográficos y de los servicios bibliotecarios móviles.

La adquisición permitirá "mejorar la atención a los usuarios, ampliar capacidades y garantizar una prestación más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de los pueblos de la provincia", según ha explicado el comunicado.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, será anunciado tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como en la Plataforma de Contratación del Sector Público.