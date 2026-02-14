La Diputación de Zamora impulsa una oferta formativa gratuita para fomentar el emprendimiento en el medio rural

ZAMORA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha puesto en marcha una oferta formativa gratuita y online compuesta por cuatro cursos especializados, orientados a dinamizar el sector de la hostelería y fortalecer el tejido productivo local, con el objetivo de impulsar el emprendimiento y el desarrollo en el medio rural.

Este programa de formación comienza en marzo, con inscripción previa hasta el 28 de febrero, y reúne cursos prácticos y actuales, que integran contenidos teóricos, materiales interactivos y autoevaluaciones; y comprende a diversos sectores y áreas formativas, entre las que se encuentran la cocina, la enología, la prevención de riesgos laborales y el inglés.

La formación se impartirá íntegramente en modalidad online a través de una plataforma digital, con disponibilidad de acceso en cualquier momento del día y permitiendo un ritmo de aprendizaje adaptable según la especialidad, y contará con un servicio de tutoría personalizado para el alumnado, garantizando una experiencia de aprendizaje eficaz desde el inicio.

La inscripción podrá formalizarse tanto por teléfono --980 559300 (ext. 1405), 980 534817 o 980 532203-- como por correo electrónico a través de fondoseuropeos@zamoradipu.es.

Los datos que deberán facilitarse son los siguientes: nombre y apellidos, D.N.I., dirección de correo electrónico, número de teléfono y el curso o cursos en los que desean inscribirse.

Esta acción formativa, diseñada para mejorar competencias profesionales y ampliar oportunidades laborales, representa una oportunidad única de acceso a formación gratuita y de calidad, adaptada a las necesidades actuales del territorio y a disposición de los emprendedores, empresarios y personas de interés de Zamora y sus localidades.