La Diputación de Zamora presenta el tradicional calendario de romerías de la provincia

El diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, y el presidente del Consorcio de Fomento Musical, Pablo Madrid. - EUROPA PRESS

ZAMORA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha presentado hoy el tradicional calendario de romerías de la provincia, que refleja las decenas de celebraciones religioso-populares que hay programadas en los pueblos a lo largo de los próximos meses. El cartel, de gran formato, muestra la lista completa de las romerías que se celebran en la provincia, con la fecha y su lugar de celebración, acompañada en esta ocasión de una fotografía de la Romería de la Virgen de la Encarnación, en Villalcampo, que se celebra el 11 de septiembre.

El calendario en formato papel se distribuirá a través de las escuelas de folclore de la provincia, las asociaciones culturales, los colegios públicos, los ayuntamientos, las oficinas de turismo y la sede de la Diputación. También es accesible a través de las redes sociales y las páginas web de la Diputación y del Consorcio de Fomento Musical.

El diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha agradecido la colaboración de las cofradías de gloria y de las personas que han participado en la elaboración del calendario, recopilando datos y cualquier cambio en las romerías. Aunque son celebraciones tradicionales asociadas a unas épocas concretas, "puede haber cambios, sobre todo, porque los sacerdotes atienden cada vez más parroquias y en ocasiones no les queda más remedio que mover algunas fechas para llegar a todas las romerías y que estas se celebren puntualmente".

El calendario ha sido cotejado por los sacerdotes de las diócesis de Zamora y Astorga. Sin embargo, aunque no son habituales, como se advierte en el propio cartel, "sus datos están sujetos a variaciones".

El responsable del Consorcio de Fomento Musical, Pablo Madrid, ha destacado que "todas las romerías son un punto de encuentro. Todas ellas. A veces son un punto de encuentro de poca gente, porque hay poca gente. Hay alguna dificultad con algunas que están un poco mermadas. Pero todas ellas son interesantes porque son un punto de encuentro no sólo del pueblo, sino de la comarca. Tienen un carácter de aglutinar, la gente se relaciona y es un rato festivo".