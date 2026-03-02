El director de Regulación de Iberdrola abordará en el Foro de Fundación Schola el camino a la independencia energética

Patxi Calleja Mediano. - FUNDACIÓN SCHOLA

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS - 9

El director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja Mediano, analizará este miércoles, 4 de marzo, el camino hacia la independencia energética, dentro del Foro de Empresarios de Castilla y León y de Fundación Schola que se celebrará en hotel AC Santa Ana de Valladolid.

Calleja Mediano pronunciará la conferencia que lleva por título 'El camino hacia la independencia energética. Lo que ya sabemos y lo que aún debemos decidir' en un momento en el que Europa atraviesa una transformación decisiva y en la que tiene que acelerar su modernización para seguir siendo competitiva.

España parte de una posición de privilegio gracias a sus recursos renovables de alta calidad, talento especializado y una base industrial sólida, por lo que hay que para aprovechar esta ventaja competitiva "para abordar decisiones estratégicas inaplazables" y que tienen que ver con elfuturo de la energía nuclear, la fiscalidad energética y la inversión en redes eléctricas.

El director de Regulación de Iberdrola es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y se incorporó al Grupo Iberdrola en 1988, además de que es presidente de la Comisión de la Energía de la Cámara de Comercio de España y miembro del Consejo Vasco de Competitividad.