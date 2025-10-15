Disminuye un 31% la consignación a las Cortes e instituciones propias, hasta los 753.000 euros

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias dispondrán de un presupuesto de 753.000 euros, un 31 por ciento menos respecto a las cuentas aprobadas en febrero del 24 y que consignaban 1,09 millones de euros.

Según consta en el proyecto de presupuestos de la Comunidad, el Parlamento autonómico dispondrá de 654.000 euros para inversiones en el funcionamiento operativo de los servicios de la Cámara.

El Procurador del Común tienen consignadas inversiones por valor de 14.000 euros, mientras que al Consejo de Cuentas se destinará una partida de 41.000 euros, de los que 10.000 se invertirán en aplicaciones informáticas.

El Consejo Económico y Social tiene presupuestados 3.000 euros, por los 38.000 del Consejo Consultivo. Por último, la Secretaría General de las instituciones propias recibirá inversiones valoradas en 3.000 euros.