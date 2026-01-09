A disposición judicial en Ávila tras falsificar recetas médicas para asistencia sanitaria privada

ÁVILA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ávila a un varón como presunto autor de un delito de falsificación documental de recetas médicas para asistencia sanitaria privada, en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial.

La actuación se ha iniciado a raíz de un informe de la Policía Local de Ávila que el pasado 29 de julio de 2025, según ha informado este viernes la Subdelegación de Gobierno en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, identificó en una calle de Ávila a un individuo que portaba diversos envases de medicamentos, así como impresos con supuestas recetas médicas, presuntamente expedidas por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Ante los indicios de una posible falsedad documental y al no poder justificar ni la prescripción médica ni la adquisición de los medicamentos, los agentes de la Policía Local intervinieron las recetas y los fármacos y pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Los agentes comprobaron que el médico que figuraba como prescriptor en las recetas no había emitido ni firmado los documentos, por lo que se confirmó su falsedad.

Igualmente, en el transcurso de la investigación, la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila resultó fundamental para el esclarecimiento de los hechos, han señalado las mismas fuentes, al detectarse la utilización de recetas presuntamente falsificadas en varias farmacias de la ciudad.

Finalmente, el pasado 7 de enero de 2026, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial procedieron a la detención del supuesto delincuente, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de falsificación documental.