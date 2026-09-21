Dispositivo especial de seguridad para las fiestas de San Froilán en la capital leonesa desde este miércoles

Junta Local de Seguridad celebrada este lunes en el Ayuntamiento de San Marcelo de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León movilizará a la totalidad de sus efectivos con motivo de las fiestas de San Froilán, celebración para la que se ha diseñado un dispositivo especial de seguridad entre los días 23 de septiembre y 5 de octubre.

El Consistorio de San Marcelo ha acogido este lunes la Junta Local de Seguridad con el objetivo de facilitar la coordinación y cooperación entre las administraciones y los Cuerpos de Seguridad del Estado para que cada evento transcurra con normalidad.

La reunión ha estado copresidida por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia leonesa, Héctor Alaiz Moretón. Asimismo, han estado representados la Policía Local del Ayuntamiento de León, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil y la Junta de Castilla y León.

José Antonio Diez ha destacado la intensificación de la presencia policial en las calles de León durante las celebraciones, especialmente en aquellos momentos en los que se espera una mayor congregación de público como el domingo 4 de octubre con los actos de Las Cantaderas y los desfiles de carros engalanados y pendones.

Asimismo, en la noche de esa misma jornada habrá otro dispositivo especial de Policía Local y Bomberos de León en Eras de Renueva en el marco de la tirada de fuegos artificiales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El dispositivo especial de control y vigilancia se desarrollará con patrullas a pie en el casco histórico de la ciudad, con especial presencia en aquellos actos que se prevén más multitudinarios como los previstos para el domingo 4 de octubre. Además, han establecido otros operativos especiales como el programado para los conciertos del Proyecto Península en la plaza Mayor (del 2 al 5 de octubre).

Dentro del despliegue previsto la Policía Local del Ayuntamiento de León reforzará los accesos a la ciudad mediante controles de alcohol y drogas, con el objetivo de prevenir incidentes, en colaboración con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León. También se intensificarán los ya habituales controles de Vehículos de Movilidad Personal.