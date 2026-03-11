El dispositivo especial de seguridad de Semana Santa de León movilizará a todos los efectivos de Policía Local

El Consistorio de San Marcelo ha acogido este miércoles la Junta Local de Seguridad con motivo de la Semana Santa, presida por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de San Marcelo ha acogido este miércoles la reunión de la Junta Local de Seguridad para coordinar las acciones que conformarán el dispositivo especial de la Semana Santa en León, celebración durante la cual está que previsto que la Policía Local movilice a la totalidad de sus efectivos entre los días 27 de marzo y 5 de abril.

El encuentro ha estado presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, y ha contado con la participación de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y la Junta de Castilla y León.

Los días de Semana Santa en la ciudad de León atraen a miles de visitantes y, por ello, la seguridad requiere de un refuerzo coordinado para que todo transcurra dentro de lo previsto. "La coordinación es clave para afrontar estas jornadas", ha explicado el alcalde de la capital leonesa, quien ha agradecido el esfuerzo que cada año los agentes realizan en estos días festivos.

Durante la Semana Santa está que previsto que la Policía Local del Ayuntamiento de León movilice a la totalidad de sus efectivos y el dispositivo contempla patrullas a pie tanto en el casco histórico de la ciudad como en otros puntos de esta en los que se espera una mayor congregación de personas con motivo de los eventos planificados.

Dentro de este operativo habrá refuerzo policial en las jornadas en las que se espera más concentración de personas en la calle como la noche del jueves día 2 de abril, en la que habrá un operativo específico, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, establece otros dispositivos especiales para garantizar el buen desarrollo de los actos procesionales previstos. Entre los acuerdos adoptados, destaca la puesta en marcha de un dispositivo especial que se desplegará el 2 de abril a las 15.00 horas y se mantendrá activo hasta la misma hora del día siguiente.

DRONES EN EL 'ENCUENTRO'

La Policía Nacional llevará a cabo un operativo similar al de años anteriores, con presencia en la calle, así como en las estaciones de tren y autobús y en las zonas de ocio nocturno. Además, durante la mañana del Viernes Santo, con motivo del tradicional 'Encuentro', la vigilancia se reforzará con el uso de drones por parte de la Policía Local.

Por su parte, la Guardia Civil intensificará su presencia en eventos multitudinarios y prestará especial atención al control de armas y sustancias ilegales, mientras que la Agrupación de Tráfico reforzará junto a la Policía Local del Ayuntamiento de León los accesos a la ciudad mediante controles de alcohol y drogas, con el objetivo de prevenir incidentes.