'El disputado voto del Señor Cayo' y 'Santa Cruz, por ejemplo', en el ciclo '50 años de España en Libertad' en Burgos

'El Disputado Voto Del Señor Cayo' Y 'Santa Cruz, Por Ejemplo' Se Emitirán En El Ciclo '50 Años De España En Libertad'

BURGOS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'El disputado voto del Señor Cayo' y el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' se proyectarán con carácter gratuito en los cines Van Golem de Burgos (Sala 3) durante los días 11 y 18 de noviembre, respectivamente, dentro del ciclo de actividades '50 años de España en Libertad'.

Las dos obras, que tendrán entrada libre hasta completar aforo, están "llenas de significado político y valor histórico dentro del periodo democrático", según ha subrayado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

La película 'El disputado voto del Señor Cayo', basada en la novela de Miguel Delibes y dirigida por Antonio Giménez Rico, es un drama rural ambientado en las primeras elecciones democráticas, que está protagonizada por Francisco Rabal y Juan Luis Galiardo, la cual se rodó en diversas localidades de la provincia de Burgos y recibió la Espiga de Plata de la SEMINCI en 1986.

Por otro lado, el documental 'Santa Cruz, por ejemplo', dirigida por el austríaco Günter Schwaiger, rememora cómo en 1936 fueron asesinados nueve vecinos de Santa Cruz de la Salceda y donde entre 2003 y 2004 se exhumaron y reenterraron una parte de estas víctimas.