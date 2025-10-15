Las diversas manifestaciones en apoyo a Palestina congregan a más de 2.000 personas en Castilla y León

Más de 2.000 personas se concentran en Castilla y León en apoyo a Palestina - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 personas se han congregado en la Plaza Mayor de Burgos, frente al Ayuntamiento de la ciudad, para hacer ver a la sociedad burgalesa que el proceso de paz en Gaza debe ser duradero y eficaz.

El grupo Burgos por Palestina ha expresado que el alto al fuego "no desmantela el régimen colonial", ni la ocupación militar ni "el apartheid" en Palestina, al tiempo que han reclamado "justicia y reparación" y han indicado que el alto el fuego "no puede silenciar estos dos últimos años y casi ocho décadas de genocidio y colonialismo"

La concentración ha estado precedida por otra que se ha llevado a cabo a las 12.00 horas por parte de estudiantes burgaleses en el mismo lugar, también bajo el lema pararlo todo por Palestina, al entender que "se ha parado el genocidio, pero el genocida sigue gobernando".

En la provincia de Burgos también ha habido concentraciones a las 20.00 horas en las ciudades de Miranda de Ebro y Aranda de Duero, como punto final a la jornada de huelga para apoyar al pueblo gazatí tras el alto al fuego.

Varios centenares de personas han respaldado este miércoles la convocatoria de CCOO y UGT en Salamanca para concentrarse en favor del pueblo palestino, además de paralizar los centros de trabajo este 15 de octubre en solidaridad con Palestina.

Por la mañana, jóvenes estudiantes de Salamanca se han concentrado en la Plaza de los Bandos para iniciar una marcha que los ha llevado hasta la Subdelegación de Gobierno para pedir una paz "real" entre Israel y Palestina, además de condenar con sus gritos y pancartas los hechos cometidos por el estado israelí.

'No es una guerra, es un genocidio contra un pueblo desarmado', 'No se puede ser neutro cuando se habla de un genocidio' o 'Gaza será la tumba del sionismo' han sido algunas de sus proclamas.

"PLAN DE PAZ PERMANENTE"

Cerca de 250 personas se han reunido bajo el Acueducto en la convocatoria de CCOO para pedir el fin del conflicto en Palestina. Entre los asistentes han estado los portavoces municipales de Psoe, Clara martín, Segovia en Marcha, Guillermo sanjuan e Izquierda Unida, Ángel Galindo, junto a afiliados de sus grupos.

Además, representantes sindicales y simpatizantes, encabezados por el secretario provincial de Segovia de CCOO, Álex Blázquez, si bien también han acudido representantes del sindicato de estudiantes.

Blázquez ha leído un manifiesto que exige un plan de paz permanente y la devolución de sus tierras a los palestinos, además del reconocimiento internacional del estado de Palestina.

En Valladolid, cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, ha recorrido las principales calles de la ciudad para reclamar el "fin inmediato de la violencia", el derecho internacional, la apertura de corredores humanitarios que permitan llegar la ayuda necesaria y el reconocimiento de un Estado palestino "libre y soberano".

La manifestación, convocada por CCOO en solidaridad con Palestina, ha partido sobre las 19.00 horas desde la plaza de la Fuente Dorada entre pancartas, banderas y cánticos que han pedido 'Paz y justicia para Gaza', mientras que los colores rojo, blanco, verde y negro han teñido una marcha que también ha denunciado el "genocidio" cometido por parte de las autoridades israelíes.

Precisamente, la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha hecho énfasis en que en esta jornada no se ha medido el éxito en cifras, sino en conciencia y apoyo de quienes de una manera u otra se oponen a las "injusticias y al genocidio del pueblo palestino y así lo han demostrado".

VALORACIÓN DE SINDICATOS

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales UGT y CCOO de Castilla y León han expresado su agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores, estudiantes, pensionistas y entidades sociales y ciudadanas que durante este miércoles han mostrado su solidaridad con Palestina, bien a través de su participación en los paros convocados, en las concentraciones y manifestaciones, o dando visibilidad a su apoyo de otras formas.

Durante la jornada se han celebrado concentraciones, lecturas de manifiestos y actos simbólicos en distintas localidades de la Comunidad, impulsados por trabajadores "comprometidos con la paz y la justicia social".

Precisamente, las organizaciones sindicales han recordado que el sindicalismo nació como principio de solidaridad internacional y que los derechos de las personas trabajadoras deben ser un derecho globalizado en todo el mundo.

A este respecto, el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha asegurado que los ciudadanos "no se pueden quedar impasibles ante el sufrimiento de un pueblo al que se ha masacrado y que vive desde hace décadas bajo una ocupación que niega los derechos fundamentales".

Por último, CCOO y UGT de Castilla y León han hecho un llamamiento a las instituciones, gobiernos y organizaciones internacionales para que asuman su responsabilidad y actúen frente a la "impunidad" del estado de Israel.

En Zamora, alrededor de una veintena de personas se ha concentrado bajo el lema 'Stop Genocidio', un acto que ha culminado con la lectura de un manifiesto en el que los manifestantes han condenado al gobierno "ultraconservador" de Israel, "así como la colonización ilegal de territorios en la Franja de Gaza y Cisjordania y la usurpación de bienes palestinos".

El sindicato ha reivindicado que la paz "se imponga en un estado palestino viable y reconocido internacionalmente". La organización sindical exige medidas urgentes que incluyen un alto el fuego permanente y verificable, que se asegure la entrada de ayuda humanitaria y que el control de Gaza por parte del estado Palestino se desarrolle en un marco temporal concreto.