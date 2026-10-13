Doce Cajas Rurales de España, entre ellas la de Zamora, buscan su "autónomo fuera de serie"

ZAMORA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Doce Cajas Rurales de España, entre ellas la Caja Rural de Zamora, han lanzado una iniciativa llamada 'Un autónomo fuera de serie' para reivindicar la figura del emprendedor con la entrega de un premio de 9.000 euros.

Se trata de un proyecto que aspira a reconocer públicamente el trabajo de los trabajadores por cuenta propia y que consiste en otorgar un premio al que podrán optar todos los autónomos, que tienen la opción de presentar sus candidaturas a través de cajaruraldigital.com antes del 15 de noviembre.

Los interesados deben contar con domicilio social y fiscal en España, desarrollar su actividad de forma continuada en la provincia correspondiente desde hace más de dos años, facturar más de 50.000 euros y contribuir, a través de su actividad, al desarrollo económico y social de su entorno.

El jurado valorará las candidaturas a partir de tres grandes dimensiones. La primera será el esfuerzo, donde se evaluará la trayectoria del candidato, su capacidad de superación y constancia, el aprendizaje continuo y su adaptación a los cambios.

La segunda será la huella, entendida como el impacto positivo que su actividad genera en el entorno, desde la creación de empleo, el arraigo y la sostenibilidad hasta la conservación o reinvención de oficios, su capacidad para inspirar a otros o su adaptación al medio.

Por último, el futuro, donde se valorará el potencial de crecimiento del proyecto, su capacidad de innovación y adaptación a nuevos retos y su proyección para continuar generando impacto.

Con este Premio, Caja Rural de Zamora "refuerza su compromiso con los trabajadores autónomos y con el tejido empresarial de la provincia, reconociendo a quienes, con su trabajo diario, generan actividad económica, empleo, servicios y oportunidades y contribuyen de forma directa al desarrollo de nuestros pueblos y ciudades".

La iniciativa se enmarca, además, en la filosofía de Caja Rural de Zamora de permanecer cerca de las personas, los profesionales y las empresas de su territorio, con el respaldo a proyectos capaces de generar riqueza, mantener población y contribuir al futuro económico y social de la provincia.

El proceso de selección contará con una primera fase en la que un jurado local, formado por profesionales de reconocido prestigio, será el encargado de elegir al ganador correspondiente a Caja Rural de Zamora, que se dará a conocer antes del 2 de abril de 2027.

El ganador local recibirá un Iphone 17 y se convertirá en el representante de Caja Rural de Zamora en la final nacional, donde competirá con los ganadores de las otras 11 Cajas Rurales participantes para convertirse en el primer Autónomo Fuera de Serie de Caja Rural y conseguir 9.000 euros para impulsar su negocio.

En la iniciativa, que se enmarca dentro del Plan Autónomos Fuera de Serie, participan Caja Rural Central (CRC), Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Globalcaja, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Jaén.