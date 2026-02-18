Doce tramos de carreteras de CyL permanecen cortados por inundaciones

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero, a 14 de febrero de 2026. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Doce tramos de carreteras de Castilla y León permanecen cortados por las inundaciones que han tenido lugar como consecuencia del temporal y la crecida de los ríos, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico.

En concreto, en la provincia de Soria permanece cortada la SO-P-4009 en San Estéban de Gormaz; en la SO-P-4004 de Langa de Duero; en la SO-P-4228 en Navapalos; en la SO-P-6007 en Garray y en la SO-P-4009 en Langa de Duero.

En Salamanca permanece cortada la carretera de Huerta, mientras que en Zamora está inundada la ZA-633 y la ZA-P-2102 en Monte la Reina.

Por último, en León está cortada la LE-114 en La Nora del Rio, en Salamanca la DSA-191 y la CV-BE-2 en Candelario y en Palencia la PP-9832 en Perales.