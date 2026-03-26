'La Dolorosa', uno de los desfiles más icónicos, abre este Viernes la Semana de Pasión de León

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La procesión de 'La Dolorosa' que se celebrará este Viernes de Dolores anuncia el inicio de la Semana de Pasión de León, declarada de Interés Turístico Internacional, y en la que los leoneses salen a la calle para acompañar a la Virgen de Nuestra Señora del Mercado.

Este desfile comenzará a las 19.30 horas desde la iglesia de Nuestra Señora del Mercado y del Camino 'La Antigua' y discurrirá por Herreros, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, donde se entonará la Salve en el Monasterio de las Benedictinas para continuar por La Redención, Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz hasta la Plaza Mayor.

La procesión continuará su marcha por Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla y Ancha donde en la capilla del Cristo de la Victoria actuará el coro 'Conde de Rebolledo'. Proseguirá por Plaza de San Marcelo y Plaza de Santo Domingo, donde se entonará la Salve), para continuar porIndependencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza de Santa María del Camino, Rinconada, Enrique García Centeno, El Mercado, Herreros y llegar a la Iglesia de Nuestra Señora del Mercad.

La imagen de la Virgen, que en su regazo lleva el cuerpo inerte de su hijo, cuyo autor se desconoce, es portada por los braceros de luto, aunque los 'papones', como se conocer a los cofrades leoneses, no llevan en esta procesión el rostro cubierto.

Esta procesión es uno de los iconos de la Semana Santa de León y el punto de partida a diez días en los que las calles de la capital leonesa se llenarán de procesiones como se viene haciendo desde hace cinco siglos.

La Semana Santa de León, declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2002, se remonta al siglo XVI con el nacimiento de la primera cofradía, la de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad en el año 1572.

Este Viernes de Dolores, con motivo del Octavo Centenario de la muerte de San Francisco de Asís y con carácter excepcional tendrá lugar el traslado de la venerada imagen de Jesús Nazareno 'El Dainos' que saldrá a las 23.30 horas del Convento de Santa Cruz de las Hermanas Clarisas alumbrado por la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y la Orden Franciscana.