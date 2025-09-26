El domingo comienza la temporada de monterías y ganchos en CyL, que se prolongará hasta febrero de 2026

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, 28 de septiembre, comienza la temporada de monterías y ganchos, que se desarrollarán hasta el 22 de febrero de 2026, dos modalidades de caza muy importantes no solo desde el punto de vista social para los aficionados, sino como elemento clave para la gestión de las poblaciones de jabalí, ciervo, gamo, muflón y corzo.

La gestión de las poblaciones de jabalí y de otros ungulados silvestres, tales como el ciervo, gamo y corzo, realizada en los cotos de caza de Castilla y León constituye actualmente un reto y una seria preocupación para la sociedad.

La comunidad científica advierte de la necesidad de llevar a cabo reducción de los efectivos de sus poblaciones mediante una gestión activa a través de herramientas ordinarias, como puede ser la caza.

Castilla y León, por su estructura forestal y agrícola, favorece la expansión y, en muchos casos, el crecimiento moderado de las poblaciones de ungulados silvestres. Estas especies, actualmente, pueden ocasionar serios problemas de índole social y económica.

Por ello, una adecuada gestión de las poblaciones de jabalí y cérvidos mediante la caza, entre otras herramientas activas, resulta esencial para reducir riesgos sanitarios y evitar la propagación de enfermedades compartidas entre fauna silvestre, ganado y personas; disminuir daños en la agricultura, especialmente en cultivos sensibles a la sobreabundancia de estas especies y prevenir accidentes de tráfico y aumento de la seguridad vial.

Durante la pasada temporada 2024-2025 se celebraron en Castilla y León más de 9.500 cacerías colectivas (monterías y ganchos) con resultados muy significativos en capturas de jabalí, superando las 25.000 piezas de caza, sólo en estas modalidades.

El colectivo de cazadores de la Comunidad muestra una clara preferencia por estas modalidades de caza, en las que la efectividad de capturas en términos numéricos favorece una reducción real de las poblaciones de jabalí.

La celebración de monterías y ganchos se encuentra regulada por la Ley de Caza de Castilla y León. Por razones de seguridad y para compatibilizar el desarrollo de esta actividad con otros usuarios del medio natural, desde su entrada en vigor, en agosto de 2021, los organizadores de cacerías colectivas están obligados a comunicar con antelación (5 días para ganchos y 10 para monterías) la celebración de estas cacerías,