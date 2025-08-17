Los dos aviones cisterna italianos refuerzan el operativo contra el incendio de Barniedo (León)

Dos aviones cisterna italianos en el incendio de Barniedo de la Reina (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos aviones cisterna italianos Canadair han comenzado a trabajar en la extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano, según han informado fuentes de la subdelegación del Gobierno en León recogidas por Europa Press.

Estas aeronaves, enviadas por el Gobierno italiano a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior el 11 de agosto, han llegado este sábado, 16 de agosto, a la base aérea salmantina de Matacán.

En este marco, los aviones trabajarán de manera conjunta con otra española con el objetivo de reforzar las labores de extinción en uno de los focos más preocupantes de la provincia.

Cada Canadair cuenta con una capacidad de carga de más de 5.500 litros de agua, lo que los convierte en un recurso "clave" en la lucha contra los grandes incendios.

A estos aviones cisterna se suman los recursos movilizados por el Gobierno de España, a través de los ministerios de Transición Ecológica y Defensa, como tres aviones Foca y la BRIF desplegada este domingo en Almanza; dos helicópteros Lima y un Mike en Villafranca del Bierzo y otros dos Lima en Acebedo.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajará este domingo, 17 de agosto, con medios y personal en los incendios declarados en Yeres, Barniedo de la Reina y Canalejas.

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene cortadas varias vías debido a los más de 20 incendios que afectan a la provincia de León. En concreto, están cerradas la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-2703 entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón, y la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas.

Asimismo, la Guardia Civil ha recomendado a los peregrinos que este domingo eviten realizar las etapas del Camino de Santiago comprendidas entre Astorga y Villafranca del Bierzo por motivos de seguridad.