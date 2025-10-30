Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína que escondían en el trastero de un edificio.

BURGOS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a dos individuos, presuntos responsables de un delito contra la salud pública que escondían la mercancía en el trastero de un edificio, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Días atrás, agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas obtenían información de que una pareja de sujetos se estaría dedicando a vender dosis de cocaína 'base' en Burgos. Tras identificar plenamente al primero de ellos, el pasado día 21 de octubre por la tarde se estableció un dispositivo de vigilancia sobre sus movimientos, observando cómo entraba en el interior de un centro de salud próximo a su domicilio.
EL CLIENTE SE TRAGA LA DOSIS
Allí, observaron la realización de un 'pase' de droga, es decir un intercambio de una dosis de sustancia por dinero. Tras identificarse como policías, procedieron a su inmediata detención, interviniéndole ocultos entre sus ropas seis dosis más de lo que resultó ser cocaína, con un peso bruto de 1,9 gramos. El joven consumidor que acababa de comprar la sustancia decidió ante la presencia policial tragársela, por lo que debió ser atendido de forma inmediata.
Acto seguido, los agentes acompañaron al detenido a un trastero de su propiedad. Casualmente o no, al llegar observaron a un sujeto más joven que salía del mismo apresuradamente, tratando de esconder una bolsita con 175 gramos de cocaína. En la inspección realizada en dicho trastero se hallaron evidencias relacionadas con su presunta actividad ilícita, así como un patinete y una bicicleta eléctrica, cuya propiedad se investiga.
En conjunto, la Operación 'Fast' se ha saldado con la intervención de 178,2 gramos de cocaína, una caja fuerte con 395 euros en moneda fraccionada, una báscula de precisión, una pistola simulada, así como un patinete y una bicicleta, ambos eléctricos.