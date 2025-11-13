Dos detenidos por hurtar una caja de recaudación y un vehículo en el polígono industrial de Hontoria (Segovia)

Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, ha detenido a dos hombres, de 37 y 41 años y vecinos de Madrid, como presuntos autores del hurto de una caja de recaudación y del vehículo utilizado en su huida de una nave del polígono industrial de Hontoria.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.35 horas del miércoles 12 de noviembre, cuando se recibió aviso por parte de la Policía de Segovia sobre la sustracción de una caja de caudales de la citada nave.

Los autores introdujeron la caja en el vehículo de la propia empresa y emprendieron la huida, ante lo que se activo un dispositivo de búsqueda por parte de la Comandancia de la Guardia Civil y la Sala de Operaciones de la Policía Nacional.

Así, en 45 minutos se logró localizar e interceptar el vehículo en la rotonda de la N-603, próxima al mismo polígono, y se procedió a la detención de los dos sospechosos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

El vehículo sustraído y la caja de caudales, que contenía la recaudación íntegra, fueron devueltos a sus propietarios, mientras los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Segovia junto con las diligencias practicadas.