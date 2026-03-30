Dos detenidos en Valladolid, uno de ellos menor, tras ser sorprendidos durmiendo en un piso por su propietaria

Archivo - UN vehículo patrulla de la Policía Nacional. Foto archivo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, después de que fueran sorprendidos por una mujer dentro de su piso, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron el pasado viernes, 27 de marzo, cuando una mujer de 32 años se personó sobre las 14:.00 horas en un domicilio de su propiedad, sito en el barrio de Las Delicias de la capital, y se encontró con que en el interior había dos jóvenes. La mujer trabajaba habitualmente en la localidad de Arroyo de la Encomienda y solía pernoctar en otro domicilio que tiene en esa localidad.

La mujer había estado ausente tres días de su piso en Delicias y al entrar se encontró la puerta principal ligeramente entreabierta. Lejos de amedrentarse, la propietaria accedió al interior y sorprendió a dos jóvenes durmiendo, uno el salón y otro en un dormitorio, que intentaron abandonar la vivienda.

La víctima se lo impidió interponiéndose en su camino y manifestando a los dos jóvenes que "se iban a quedar allí hasta que llegase la policía, a la que iba a llamar". Acto seguido, llamó a la Sala CIMACC 091, que inmediatamente dio aviso de lo que estaba ocurriendo a las unidades en servicio, personándose rápidamente en la dirección un indicativo con agentes uniformados perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano y otro de la Unidad de Prevención y Reacción.

Los agentes de Policía Nacional identificaron a los dos jóvenes, uno de ellos ser menor de edad, y tras entrevistarse con la víctima ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.

Los dos arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para continuar con el atestado. La detención del menor de edad, quien carecía de antecedentes, fue comunicada a la Fiscalía de Menores y quedó en libertad tras ser entregado para su custodia a su padre.

El otro detenido, que carecía de domicilio conocido y a quien le constaba un único antecedente, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad