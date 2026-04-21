Dos especialistas de la ESA analizarán el 29 de abril en la ULE el eclipse solar de 2026 y abordarán el estudio del Sol

Cartel de la jornada divulgativa 'León se viste de eclipse' que la Agencia Espacial Europea (ESA) llevará a cabo en la Universidad de León el próximo día 29 de abril. - ULE

LEÓN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar de 2026 y la investigación del Sol centrarán la jornada divulgativa 'León se viste de eclipse' que la Agencia Espacial Europea (ESA) llevará a cabo el próximo día 29 de abril en la Universidad de León (ULE) como antesala del evento ciudadano previsto en la ciudad el 12 de agosto.

El encuentro, que se celebrará en el salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial a partir de las 12.30 horas, estará protagonizado por dos expertos de la ESA, que acercarán al público las claves científicas de este fenómeno y el trabajo que la Agencia desarrolla en el estudio del Sol.

La jornada contará con la participación Anik de Groof, directora de la misión Solar Orbiter de la ESA y especialista en Física Solar, que conducirá la ponencia '¿Por qué y cómo estudiamos el Sol? Las misiones más soleadas de la ESA', centrada en el estudio de la actividad solar y en el papel de las misiones espaciales en la comprensión de su impacto en la Tierra.

Junto a ella intervendrá Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y divulgador científico, miembro del equipo Cesar de la ESA, que ofrecerá la charla 'Bajo la sombra de la Luna: el eclipse solar de 2026'. En ella abordará el valor científico y divulgativo de este tipo de fenómenos, así como su capacidad para acercar la astronomía a la ciudadanía, según ha informado a Europa Press en un comunicado le ULE.

Esta iniciativa, abierta al público hasta completar aforo, se enmarca en el programa impulsado conjuntamente por la ESA, la ULE y el Ayuntamiento de León para acercar la ciencia a la ciudadanía y convertir el eclipse solar de 2026 en una experiencia colectiva de conocimiento.

La jornada contará además con la participación de miembros del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la ULE y marca el inicio de las acciones de la ESA en León como antesala del evento del 12 de agosto, en el que la ciudad se convertirá en punto de encuentro ciudadano en España para la observación del eclipse.

PONENTES

De Groof cuenta con una amplia trayectoria en la ESA, donde ha participado en el desarrollo y coordinación de misiones de observación solar como Proba-2, SOHO o Solar Orbiter, una de las principales misiones europeas dedicadas al estudio del Sol.

Por su parte, Vaquerizo cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación y la divulgación científica, vinculada a iniciativas de la ESA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Centro de Astrobiología, desde donde ha impulsado proyectos, exposiciones y actividades formativas dirigidas tanto a estudiantes como al público general.