Dos heridas por una colisión entre dos turismos en la LE-511 en Villaornate (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 53 y 38 años, han resultado heridas este domingo por una colisión entre dos turismos en el kilómetro 7 de la carretera LE-511, cruce con la LE-510, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.02 horas, cuando una llamada al 1-1-2 ha avisado de la colisión por alcance entre dos turismos y ha solicitado asistencia para dos mujeres de 53 y 38 años heridas, conscientes ambas.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitaria - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Valencia de Don Juan.

Finalmente, ambas heridas han sido trasladadas al Hospital de León.