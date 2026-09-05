Dos heridas en una colisión entre tres coches en la DSA-150 en Bóveda del Río Almar (Salamanca)

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SALAMANCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de unos 40 y 70 años han resultado heridas en una colisión entre tres vehículos en la carretera DSA-150 en el término municipal de Bóveda del Río Almar (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 22.03 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso del mencionado accidente vial en el kilómetro 4 de la DSA-150.

El 1-1-2 trasladó el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Peñaranda.

En el lugar se atendió a dos mujeres de unos 40 y 70 años y a un varón de unos 60 años. Las dos heridas fueron trasladadas en ambulancias al Complejo Asistencia Universitario de Salamanca, mientras que el varón recibió el alta in situ.