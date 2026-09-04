Las CCAA del PP no se suman al plantón de Madrid y avisan: "Nosotros tendremos máxima lealtad institucional"

Archivo - La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han secundado el plantón promovido por Madrid al Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica, y, aunque ha dicho que lo respetan, algunas de ellas han reivindicado su "máxima lealtad institucional".

Así se han ido pronunciado diferentes consejeros 'populares' a la entrada de la reunión programada este viernes en la que se votará la reforma de la financiación autonómica y en la que no estará la Comunidad de Madrid al acusar a Hacienda de negociar este plan con ERC.

Una de las primeras en hablar sobre esta cuestión ha sido la consejera extremeña Elena Manzano: "Nosotros defenderemos siempre nuestra región, tendremos esa máxima lealtad institucional y lo haremos en todos los ámbitos, porque lo que tenemos muy claro es que hemos venido a servir y hemos venido a servir a los ciudadanos extremeños y a que su voz se escuche en todos los ámbitos".