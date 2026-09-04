Asaja avisa del "atentado" de Junta si lleva a rango de ley prohibir trabajos agrícolas en riesgo extremo de incendios

El vicepresidente de Asaja en C-LM, Manuel Torrero. - ASAJA

TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado que la Junta de Comunidades está a punto de cometer "el mayor atentado contra el sector agrario de la historia" y advierte de que, si finalmente se confirman sus intenciones, "pretende elevar a rango de Ley las prohibiciones de realizar trabajos agrícolas en el campo cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcance niveles muy alto o extremo".

La organización agraria considera que la medida tendría unas consecuencias "demoledoras" para la agricultura regional y pone como ejemplo el verano que acaba de finalizar. Indica que ha tenido acceso a los planes que maneja la Junta y considera necesario darlos a conocer a la sociedad para que "los ciudadanos sean conscientes de lo que puede ocurrir si finalmente se aprueba la modificación normativa".

Según Manuel Torrero, vicepresidente de Asaja, "teniendo en cuenta las condiciones registradas y las restricciones aplicadas durante el periodo habitual de cosecha en Castilla-La Mancha, comprendido aproximadamente entre el 15 de junio y el 31 de julio, solo se habría podido cosechar durante ocho días".

Asaja pide a la Junta que, si finalmente decide llevar adelante este ataque contra el principal sector económico de la región, lo diga cuanto antes, de manera que los agricultores puedan tomar sus propias decisiones y, llegado el caso, no sembrar y evitar, al menos, los gastos de semilla, gasoil, fertilizantes y mano de obra, ha informado la organización en nota de prensa.

La organización agraria reclama al Gobierno regional que "sea valiente y explique a la sociedad lo que tiene pensado hacer", ya que las consecuencias de una normativa de estas características no afectarían únicamente a los agricultores, sino al conjunto de la economía y al medio rural de Castilla-La Mancha.

Torrero lanza además un mensaje a los responsables políticos de cara a las próximas elecciones: "Cuando llegue la campaña electoral, que eliminen de sus programas políticos las palabras despoblación, mundo rural o relevo generacional, porque con medidas como esta se están cargando directamente al sector agrario y, con él, buena parte del futuro de nuestros pueblos".

"DESPRECIO Y ABANDONO"

La organización denuncia el "desprecio y abandono" que, a su juicio, la Junta de Comunidades y la Consejería de Desarrollo Sostenible han demostrado este verano hacia el sector agrario, al imponer y mantener restricciones a las labores de cosecha durante jornadas consecutivas con índices IPP rojo y naranja, "sin tener en cuenta las graves consecuencias económicas para agricultores y ganaderos".

Mientras las explotaciones sufrían importantes pérdidas por la imposibilidad de realizar las labores en condiciones normales, la Administración permanecía ajena a la realidad del campo y a la necesidad urgente de compatibilizar la prevención de incendios con la continuidad de la actividad agraria.

"Teníamos una reunión para hacerles llegar propuestas que permitieran flexibilizar las prohibiciones. Suspendieron la reunión y no volvieron a contactar con nosotros, ni para retomar el encuentro ni para nada", denuncia Torrero. La organización considera especialmente grave que, en lugar de atender las propuestas planteadas por el sector, "nos encontramos ahora con que planean una modificación de la norma que será la puntilla para el sector agrario".

Desde Asaja consideran que la Junta "no ha calibrado bien el alcance de la medida que quiere aprobar" y rechazan que sus advertencias puedan calificarse de alarmismo. "Esto no es catastrofismo ni alertar por alertar. Si prohíben cosechar en verano, directamente se cargan el sector, con todas las repercusiones que una medida de estas características tendrá para la economía regional", señala la organización.

"Queremos que la sociedad conozca lo que se está planteando antes de que sea demasiado tarde, porque cuando las leyes ya están publicadas se ha demostrado que no hay vuelta atrás", advierte la organización agraria.

La organización recuerda que esta modificación normativa se suma a otras muchas decisiones y problemas "que están ahogando al sector agrario y ganadero de Castilla- La Mancha".

Por este motivo, la organización agraria señala que este nuevo ataque al campo será uno de los motivos que llevará a Asaja Castilla-La Mancha a salir a la calle el próximo 6 de octubre en Toledo.