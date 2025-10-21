Dos heridas evacuadas a un hospital tras colisionar un autobús y un turismo en el Paseo Zorrilla de Valladolid

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 59 y 75 años han resultado heridas y han precisado traslado a un centro hospitalario tras la colisión de un turismo y un autobús urbano en el Paseo Zorrilla de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.35 horas, cuando se ha avisado al 112 de una colisión entre un turismo y un autobús urbano en el Paseo Zorrila, a la altura de Vallsur, donde inicialmente se solicitaba asistencia sanitaria para atender a una pasajera de 35 años que se había lesionado un brazo con el frenazo del vehículo. Así, se ha avisado a la Policía Local, Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Finalmente dos mueres de 59 y 75 años son las que han resultado heridas y a las que se ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega.