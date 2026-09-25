Dos heridos en un accidente en la autovía A-6 en Brazuelo (León)

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos esta madrugada como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el término leonés de Brazuelo, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 05.02 horas, que es cuando el 112 ha recibido un aviso que informaba de la salida de vía de un turismo que había terminado en la mediana del kilómetro 340 de la autovía A-6, sentido Galicia, en Brazuelo, a consecuencia de la cual habían resultado heridos sus dos ocupantes, quienes además parecía que no podían abandonar el vehículo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, al parque de Astorga de los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a ambas personas, un varón de unos 90 años y otro de unos 60, a quienes se ha trasladado más tarde en una ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital de Ponferrada (León).