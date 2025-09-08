Dos heridos tras el accidente de una motocicleta en Fermoselle (Zamora)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 20:01

   FERMOSELLE (ZAMORA), 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 48 años y un varón de 65 han resultado heridos y han precisado traslado a un centro hospitalario tras el accidente de una motocicleta en el término municipal de Fermoselle (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso se ha producido minutos antes de las 14.54 horas, cuando el 112 ha recibido aviso de un accidente de una moto a la altura del kilómetro 5 de la carretera ZA-315, en Fermoselle (pasando la presa de la Almendra, según los alertantes indican).

   Así, se ha dado aviso a Guardia Civil y Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE), que ha evacuado a un varón de 65 años al Complejo Asistencial de Salamanca, y un helicóptero medicalizado al lugar, que ha trasladado a una mujer de 48 años al mismo centro hospitalario.

