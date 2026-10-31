Dos heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en una agresión en Villafrechós (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por arma blanca en una agresión registrada este sábado en la localidad vallisoletana de Villafrechós, una de ellas un varón de unos 30 años que se encuentra en estado grave, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.02 horas, cuando Emergencias Sanitarias - Sacyl ha informado al 112 del envío de un helicóptero sanitario al centro de salud de Villafrechós, donde se encontraban las dos personas heridas.

Ambas víctimas habían sido trasladadas por medios particulares hasta este centro sanitario, donde han recibido asistencia médica.

El 112 ha avisado de lo ocurrido a la Guardia Civil de Valladolid, mientras que Sacyl ha movilizado el helicóptero sanitario para atender a los heridos.