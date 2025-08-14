Dos heridos en la caída de un turismo a una fábrica en la N-112 en San Esteban de Gormaz (Soria)

SORIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la caída de turismo desde la A-11 al interior de una fábrica situada en la N-112, en el paraje El Tablazo, en San Esteban de Gormaz (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 5.51 horas de este jueves, 14 de agosto, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba del suceso en el que había dos personas heridas y una de ellas se encontraba atrapada e inconsciente en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de San Esteban de Gormaz y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a dos personas, un varón de 39 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico, acompañado por el médico de San Esteban de Gormaz, al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, y otro varón que ha sido evacuado al mismo centro asistencial en UVI móvil.