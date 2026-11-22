Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

LEÓN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de unos 40 y 30 años, han resultado heridos en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía un turismo y chocar contra un árbol, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.42 horas en el kilómetro 0 de la LE-495 y ha dejado dos varones heridos, uno atrapado en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación del Parque de Laciana y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal de guardia de San Emiliano.

Finalmente, la UVI móvil ha trasladado al Hospital de León a un varón de unos 40 años y una de las ambulancias de soporte vital básico, a otro varón de unos 30 años.