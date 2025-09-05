Dos heridos tras chocar una furgoneta y un turismo en la CL-613 en Sahagún

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente en la CL-613 en Sahagún (León) - @112CYL

SAHAGÚN (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

Dos varones de 94 y 61 años han resultado heridos como consecuencia de una colisión entre una furgoneta y un turismo en la carretera CL-613, en el cruce hacia Sahagún, en la provincia de León, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 13.19 horas de este viernes, 5 de septiembre, cuando se informó al 112 de la colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 57 de la CL-613, en el cruce hacia Sahagún, a consecuencia de la que habían resultado heridas dos personas, una de las ellas encuentra atrapada por las piernas.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de León, al parque León Sur de los Bomberos de la Diputación y al centro coordinador de urgencias (CCU) desde el que se envió un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Sahagún.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias atendieron a las dos personas heridas, dos varones de 94 y 61 años que fueron trasladados en las dos ambulancias de Emergencias Sanitarias al Hospital de León.