Dos heridos en el choque frontal de dos turismos en Mazariegos (Palencia), ambos quedaron atrapados

MAZARIEGOS (PALENCIA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón y una mujer, han resultado heridas este martes en un choque frontal entre dos turismos en el kilómetro 17 de la carretera N-610, dentro del término municipal de Mazariegos (Palencia), según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido antes de las 14.31 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas en las que alertaban del accidente en la citada vía, en dirección a Villalón de Campos. Los alertantes han comunicado que, como consecuencia del impacto, ambos conductores habían quedado atrapados en el interior de sus respectivos vehículos.

El centro de emergencias ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a la Policía Local y a los Bomberos de la Diputación de Palencia. Asimismo, se ha informado al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado (HEMS), dos ambulancias de soporte vital básico y al equipo médico del centro de salud de la zona.

En el lugar del siniestro, los Bomberos de la Diputación de Palencia han procedido a realizar las tareas de excarcelación para liberar a los dos heridos. Una vez rescatados, ambos han sido atendidos por el personal sanitario y trasladados posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.