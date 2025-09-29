Dos heridos tras un colisión entre un camión y un coche en San Martín de Ubierna (Burgos)

BURGOS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer de unos 75 años han resultado heridos este lunes, 29 de septiembre, tras una colisión entre un camión pequeño y un turismo en el kilómetro 19 de la N-627, bifurcación con la N-623, en el término municipal de San Martín de Ubierna (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.34 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que informaba sobre el accidente y solicitaba asistencia para los ocupantes del turismo, el hombre y la mujer, que estaban atrapados en el vehículo al hallarse la puerta bloqueada.

El 1-1-2 Castilla y León ha informado del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Findalmente, ambas personas han sido trasladadas al Hospital de Burgos, una en helicóptero y la otra en ambulancia.