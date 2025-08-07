Dos heridos en una colisión entre dos turismos en Boñar (León)

LEÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en una colisión frontolateral entre dos turismos en el kilómetro 16 de la LE-331, a la altura de la localidad leoneas de Boñar, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 15.42 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que se encontraba atrapadas en el interior de uno de los vehículos.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado al lugar un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Boñar y una ambulancia soporte vital básico.