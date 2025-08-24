Dos heridos en la colisión de un turismo y un todoterreno en Hontoria de la Cantera (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

HONTORIA DE LA CANTERA (BURGOS), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 33 y 44 años resultaron heridos en la colisión entre un turismo y un todoterreno en el kilómetro 475 de la N-234, en Hontoria de la Cantera (Burgos), según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21.52 horas del sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias recibió una llamada que alertaba del accidente y explicaba que habían colisionado un turismo y un todoterreno y en uno de ellos había un varón herido, en el otro un varón herido grave y atrapado.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico atendió y trasladó a dos heridos, un varón de 44 años, en UVI móvil, y un varón de 33, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Burgos. Los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar al paciente atrapado.