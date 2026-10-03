Dos heridos al colisionar dos camiones en la N-601 en Ceinos de Campos (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 60 años han resultado heridos al colisionar dos camiones en el kilómetro 251 de la N-601, en Ceinos de Campos (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 22.09 horas del viernes 2 de octubre, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada en la que se informaba del accidente y se solicitaba asistencia sanitaria para atender a uno de los conductores, que estaba atrapado en el interior de la cabina.

Desde la sala del 1-1-2 se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que movilizó un equipo médico de Villalón de Campos y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a dos varones de unos 60 años. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y el otro fue evacuado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.