Dos heridos, uno de ellos por arma blanca, en una pelea en Salamanca

SALAMANCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas por arma blanca, en una pelea que se ha producido en Salamanca, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.46 horas, cuando se ha avisado de una pelea entre dos varones a la altura del número 29 de la calle Filipinas de Salamanca.

El 112 ha avisado tanto a la Policía Local como al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Local ha solicitado asistencia para ambos, uno herido por arma blanca en una pierna y, el otro, por un golpe en la cabeza. Así, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha desplazado al lugar una UVI móvil.