Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Nava de Sotobral (Salamanca)

SALAMANCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas y una de ellas ha quedado atrapada tras la salida de vía y posterior vuelco de una furgoneta en el kilómetro 5 de la SA-114, a la altura de la localidad salmantina de Nava de Sotobral, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 18.26 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del accidente a través de una llamada que solicitaba asistencia para las dos personas heridas.

El 112 ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, a Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl. Por el momento se desconoce el estado de las personas heridas o si han precisado de traslado a un centro hospitalario.