Dos heridos tras empotrarse un turismo con una valla en Segovia capital

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SEGOVIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer de unos 55 años, han resultado heridos después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la carretera y se empotrara contra una valla a la altura del número 118 de la calle José Zorrilla en Segovia.

Los hechos se han producido a las 9.28 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 ha recibido una llamada informando de los hechos y en la que pedía asistencia, en principio, para un varón, de unos 50 años, con dolor en las piernas. El 1-1-2 ha dado aviso a Policía Local y a Sacyl, que ha envía recursos al lugar.

Los facultativos han atendido a los heridos que han sido trasladados al complejo Asistencial de Segovia.