Dos heridos, uno inconsciente, en la salida de vía de un coche en la A-6 en Rueda (Valladolid)

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VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, y una de ellas se encuentra inconsciente, en la salida de vía de un turismo que ha dado vueltas de campana en el kilómetro 168 de la A-6, sentido A Coruña, en Rueda (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 20.05 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que solicitaban asistencia para dos ocupantes, uno de ellos, atrapado e inconsciente.

El 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.