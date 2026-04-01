Dos heridos tras la salida de la vía de un turismo en la CL-624 en Vegas del Condado

Archivo - Sucesos.- Una fallecida tras caer en el hueco de una gloria en una casa en Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) - 112 - Archivo

VEGAS DEL CONDADO (LEÓN), 1 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta noche en la carretera CL-624 a la altura del término leonés de Vegas del Condado, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 03.37 horas en el kilómetro 11 de la CL-624 donde un turismo se ha salido de la vía y han resultado heridos los dos ocupantes del vehículo, una mujer y un varón, que, según han explicado los alertantes, estaban conscientes aunque no podían abandonarlo por su propio pie.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que trasladó a una mujer de 47 años al Hospital de León. El varón fue trasladado en la UVI móvil al mismo hospital.