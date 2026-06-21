Dos heridos en la salida de vía de un turismo en Sardón de los Frailes (Salamanca)

SALAMANCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos con múltiples lesiones tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en el término municipal salmantino de Sardón de los Frailes, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar sobre las 22.06 horas del sábado en el punto kilométrico 27 de la carretera SA-302 y la sala de operaciones del 112 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se encargó de atender y trasladar a los heridos al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.