Comienza la segunda fase de las obras de rehabilitación y modernización integral del Puente de Vallecas

Recreación digital del nuevo Puente de Vallecas. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La constructora municipal Madrid Calle 30 comenzará este sábado los trabajos en el Puente de Vallecas para preparar la infraestructura de cara a la segunda fase de las obras de rehabilitación y modernización integral del mismo, que incluye labores de impermeabilización, fresado y asfaltado del tablero, así como la sustitución de las juntas de dilatación, que comenzarán en los próximos días.

Por este motivo, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, la vía de circunvalación contará desde este fin de semana con un carril menos por sentido, pasando de cuatro a tres entre los puntos kilométricos 09+700 y 10+400.

Los trabajos, que se extenderán hasta el mes de agosto, incluyen también la sustitución de las pantallas antirruido por otras "más eficientes y de máxima atenuación acústica" con elementos metálicos de chapa perforados en la cara orientada hacia la M-30 y material fonoabsorbente a base de lana de roca en su interior.

Las nuevas pantallas se ocultarán tras un sistema tubular de aluminio que imprimirá al puente un aspecto ornamental distinto, más moderno y funcional. Asimismo, se renovará por completo el pavimento de aglomerado asfáltico, que pasará a ser fonoabsorbente, previa impermeabilización del tablero, y se sustituirán las juntas de dilatación.

Estas actuaciones se suman a una primera fase que finalizará este mes en la parte inferior de la infraestructura, cuyos trabajos comenzaron el pasado mes de febrero y han incluido labores de limpieza con agua a presión, rehabilitación de las pilas, de los estribos y del tablero, aplicando pintura anticarbonatación para proteger el hormigón e instalando un sistema para evitar la anidación de las aves en los huecos de la estructura. Ambas fases suman una inversión de cuatro millones de euros.

Estas labores forman parte de Vallecas Abierto, el proyecto de transformación del entorno del Puente de Vallecas que supondrá la remodelación de las zonas peatonales bajo la infraestructura, así como del entorno más cercano, que incluirá unos nuevos jardines verticales en los estribos del propio puente.

El objetivo del Gobierno municipal es mejorar la configuración del espacio público, facilitar su uso peatonal y dotarlo de accesibilidad universal, favoreciendo la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro y acabando con el efecto frontera entre ambos distritos.